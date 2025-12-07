Concepción del Uruguay: Gresca entre vecinas terminó con una de ellas detenida y otra malherida

Según se confirmó a Génesis24, anoche aproximadamente a las 20:00 horas, en la intersección de calles Lucilo López y 22 del Oeste. personal policial intervino en un conflicto vecinal y familiar, culminando con la detención de una mujer de 30 años por agresiones físicas.

La policía fue comisionada al lugar por una pelea que involucraba a los mismos vecinos que ya habían requerido intervención policial en horas del mediodía.

Al llegar, los efectivos encontraron a dos mujeres agrediendo físicamente a una vecina de 33 años, y una de 30 años, quien insistía con el ataque.

La víctima, de 33 años, manifestó que no es la primera vez que sufre violencia por parte de estas personas. El hecho fue presenciado por sus hijos.

Tanto la mujer de 33 años como uno de sus hijos (un menor de edad) presentaban lesiones leves y fueron trasladados a la Comisaría de Minoridad para su resguardo y contención.

El Fiscal Auxiliar, Dr. Juan Pablo Giles, ordenó que la mujer de 30 años que persistió en la agresión quede aprehendida por el delito de Lesiones en Flagrancia y alojada en la Comisaría de Minoridad.

