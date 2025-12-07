ANMAT retiró del mercado tres lotes de un lubricador ocular

La medida fue tomada debido a que los lotes mencionados no cumplen con los ensayos de aspecto y/o de pH.
ANMAT informa que la firma BIOSINTEX S.A. ha iniciado, a solicitud de esta Administración Nacional, el retiro del mercado de tres lotes del producto rotulado como:
LACRIGESTINA / HIDROXIPROPILMETICELULOSA 300 mg/100 ml, solución oftálmica estéril, envase por 15 ml, Certificado N° 52330 con los siguientes lotes:
- 44724 con Vencimiento: 02/26
- 96694 con Vencimiento: 09/26
- 049X4 con Vencimiento: 10/26
El producto es utilizado como lubricante ocular.
Esta Administración Nacional se encuentra realizando el seguimiento del retiro del mercado e indica a la comunidad abstenerse de utilizar las unidades correspondientes a los lotes detallados.
ANMAT