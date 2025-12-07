Concepción del Uruguay: Dos motocicletas protagonizaron un choque en horas de la noche

Según se confirmó a Génesis24, un siniestro vial se registró anoche en el cruce de Carosini y Mitre, donde colisionaron dos motocicletas. A pesar del impacto, no se reportaron personas lesionadas, requiriéndose únicamente la intervención de Tránsito Municipal.

El Comando Radioeléctrico acudió al lugar para asistir en el siniestro entre los dos motovehículos.

Los Vehículos Involucrados: Motocicleta Gilera Smash 125: Conducida por un joven de 24 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 25 años, y una motocicleta Zanella Styler 150 Exclusive, conducida por una mujer de 29 años.

Tras la evaluación de la situación, se confirmó que ninguno de los involucrados presentaba lesiones. Por tal motivo, se dio intervención al personal de Tránsito Municipal para realizar las actuaciones y trámites de rigor.

Comparte esto: Twitter

Facebook

