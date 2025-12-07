Concepción del Uruguay: Joven motociclista sufrió gravísimas lesiones al colisionar contra un remís

Según se confirmó a Génesis24, un siniestro vial de gravedad se registró esta madrugada en el centro de la ciudad, donde una motocicleta impactó contra un automóvil que funciona como remís, dejando al conductor del bi-rodado con lesiones graves.

El hecho ocurrió cerca de las 04:50 horas. Los vehículos involucrados fueron: Motocicleta Honda GLH 150: Conducida por un joven de 18 años, quien viajaba acompañado por otro joven de 19 años y un automóvil Fiat Palio (Remís): Conducido por un hombre de 49 años.

Ambos ocupantes de la motocicleta fueron asistidos en el lugar y trasladados de urgencia al Hospital local por el Servicio Alerta.

El Médico de Policía informó posteriormente la gravedad de las heridas sufridas por el conductor, el joven de 18 años, a quien se le diagnosticó Lesiones de Carácter Graves que incluyen la pérdida de piezas dentarias y una herida cortante en el labio inferior. El acompañante, de 19 años, también fue asistido.

El Fiscal Auxiliar ordenó las diligencias de rigor en el lugar y la extracción de muestras de sangre de ambos conductores, incluyendo el hombre de 49 años, para determinar posibles circunstancias del siniestro.

