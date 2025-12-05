La exportación de lácteos creció 19%, en dólares, entre enero y octubre

Además, la recuperación es considerablemente significativa en octubre, respecto al mismo mes del año anterior. Se trata de un aumento del orden del 29% en litros equivalentes y 26% en valor.
Los productos destacados de este período para los mercados externos son leche descremada, leche entera, quesos semiduros, manteca y suero.
Los principales destinos de los lácteos argentinos en estos meses del año fueron Argelia y China, y en menor medida Chile y Brasil.
Por su parte, a nivel de producción interna la variación interanual acumulada para el período enero-octubre arroja un aumento del 10,7% y del 9,4% en octubre de este año respecto a octubre de 2024. En este sentido, se ordeñaron en Argentina un total de 1.162 millones de litros de leche en octubre de 2025, lo que marca una recuperación positiva respecto a los índices de 2024.