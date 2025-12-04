Concepción del Uruguay: Múltiples allanamientos en ciudad y la región contra el narcotráfico

Según se adelantó a Génesis24, un operativo gran magnitud se está llevando a cabo de manera simultánea en el en diferentes puntos de la provincia de Entre Ríos con el objetivo de desarticular organizaciones dedicadas al narcotráfico. Un total de 160 efectivos de la Policía de la Provincia de Entre Ríos participan en 18 allanamientos simultáneos en cuatro ciudades.

El vasto despliegue se realiza en el marco de la Ley Nacional N° 23.737 (Ley de Estupefacientes).

El operativo está a cargo de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Uruguay, bajo la supervisión directa del Jefe Departamental, Comisario Mayor Esteban Allegrini.

Las tareas se coordinan con la órbita judicial federal, interviniendo el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del Juez Subrogante Dr. Hernán Viri, y en trámite en la Secretaría en lo Penal y Correccional N° 1, a cargo del Dr. José María Barraza.

Los 18 allanamientos se ejecutan de manera simultánea en:

Concepción del Uruguay: 13 allanamientos.

Gualeguaychú: 3 allanamientos.

Basavilbaso: 1 allanamiento.

Rosario del Tala: 1 allanamiento.

La Jefatura Departamental informó que las diligencias se encuentran en pleno desarrollo.

Se informará próximamente a los medios de comunicación sobre los resultados en este vasto operativo federal contra la comercialización de estupefacientes.

Comparte esto: Twitter

Facebook

