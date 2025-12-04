Concepción del Uruguay: Motociclista que circulaba a gran velocidad colisionó contra un auto y debió ser hospitalizado

Un accidente de tránsito se registró este jueves en la intersección de boulevard Yrigoyen y Ameghino, cuando una motocicleta que circulaba a gran velocidad de este a oeste impactó contra el lateral de un automóvil.

Como consecuencia del choque, el motociclista cayó sobre la cinta asfáltica y debió ser asistido por el servicio de emergencia, que lo trasladó al hospital Justo José de Urquiza. Hasta el momento, se desconoce la gravedad de sus lesiones.

En el lugar trabajó personal policial de Comisaría Primera, realizando las actuaciones correspondientes y ordenando el tránsito en la zona.

Se aguarda información oficial para conocer el estado de salud del herido y las circunstancias que desencadenaron el siniestro.

Crédito: 03442

