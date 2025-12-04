Gustavo Hein en la Mesa Provincial de Primera Infancia

Con el objetivo de evaluar los últimos 24 meses de gestión coordinada e identificar desafíos en políticas de niñez, el presidente de la Cámara de Diputados, participó de la Reunión Estratégica de la Mesa Provincial de Primera Infancia, llevada a cabo este jueves en el Centro Provincial de Convenciones, de la capital provincial. Estuvieron presentes el gobernador, Rogelio Frigerio, la vicegobernadora Alicia Aluani, ministros y autoridades provinciales, junto al representante de UNICEF, Roberto Benes.

Además de Gustavo Hein, la jornada de trabajo contó con la presencia del gobernador, Rogelio Frigerio, la vicegobernadora Alicia Aluani, el presidente de Diputados, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, la diputada nacional y ex presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese, la presidente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (CoPNAF), Clarisa Sack, el secretario de la Gobernación, Mauricio Colello, entre otros funcionarios y autoridades provinciales.

El presidente de Diputados valoró los esfuerzos de coordinación de políticas de primera infancia. Al respecto detalló que “hicimos un balance de lo que fueron los últimos 24 meses de trabajo con la ayuda de una presencia muy importante como es la del representante para América Latina y el Caribe de UNICEF. Esto representa una carga de mayor responsabilidad para el equipo de trabajo”, contó.

Las políticas coordinadas de primera infancia son “una visión y una marca registrada de esta gestión”, aseguró el presidente de Diputados, y agregó que “como el gobernador dice siempre, no venimos a refundar pero sí a articular y a fortalecer las políticas para los primeros mil días de vida. Creo que es la visión que tiene el gobernador y que se plasma en el trabajo de esta Mesa Provincial”.

El titular de la cámara baja definió las inversiones en primera infancia como estratégicas. Explicó que “por supuesto que hay urgencias y necesidades que muchas veces hacen torcer el curso de una visión, pero esta gestión no ha escatimado esfuerzos en Primera Infancia, no se ha desviado de la decisión inicial de fortalecer el área de niñez”. Y aseguró que “esta decisión va a repercutir en mediano y largo plazo”.

El diputado adelantó que “tenemos que trabajar fuertemente sobre la universalización de la sala de tres y cuatro años” y, para finalizar, evaluó la reunión como “muy positiva; nos vamos con aún más responsabilidad”.

Programa

Palabras de bienvenida y presentación de la estrategia de la Mesa Provincial de Primera Infancia, a cargo de la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso.

Exposición Comisión 1 «Educación y Cuidado», a cargo de la diputada nacional y ex presidente de Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese.

Exposición Comisión 2 «Fortalecimiento de Familias en situación de vulnerabilidad social», a cargo de presidente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia, Clarisa Sack.

Exposición Comisión 3 «Inmunizaciones», a cargo del ministro de Salud Daniel Blanzaco.

Presentación del Presupuesto Provincial en Niñez, expone el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas.

Palabras a cargo del director regional de UNICEF, Roberto Benes.

Cierre a cargo del gobernador de la Provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.