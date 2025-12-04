Destacada participación de jóvenes de Caseros en “El becario en escena”

Jóvenes de Caseros estuvieron representando a nuestra localidad en la ciudad de Rosario del Tala en el certamen “El Becario en Escena”, un programa del Instituto Becario que se distingue por otorgar becas culturales a estudiantes entrerrianos de 6 a 25 años.

Catherina y Constanza Notari, Mía Satto, Lisette Cergneux, Alegra Devolder y Enzo Perrón fueron los representantes por Caseros, quienes participaron de esta instancia junto a niños y jóvenes de distintas ciudades de la región.

Los ganadores fueron acreedores de una beca cultural que los acompañará en su formación en la rama escogida, y de nuestra localidad fueron:

Ganadores

De 6 a 12 años: Catherina Notari / danza

De 13 a 18 años: Mia Sato / Libre Expresión

Menciones especiales

De 13 a 18 años: Constanza Notari / Danza

Grupal: Lisette Cergneux, Alegra Devolder / Libre Expresión

Felicitaciones a cada uno de ellos por sus logros y participaciones.

