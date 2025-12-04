Caseros: Inscripciones abiertas para las clases de Aquagym

Se encuentran abiertas las inscripciones para las clases de “Aquagym para Adultos” que se desarrollarán en las Piletas del Club Juventud de Caseros a cargo de la Prof. Jaquelina Stapich.

Las clases serán lunes y miércoles de 15:00 a 16:00 horas, dando inicio el lunes 15 de diciembre de 2025.

Este espacio de recreación está destinado a personas mayores de 18 años.

Los interesados pueden inscribirse en la Mesa de Entrada de la Municipalidad de Caseros.

