Concepción del Uruguay: Joven sufrió lesiones graves tras ser baleado en el rostro

Según se confirmó a Génesis24, un incidente se registró en la madrugada de hoy, cuando un joven de 29 años fue atacado por un grupo de desconocidos que le dispararon, provocándole heridas de gravedad.

La policía acudió a la zona tras la alerta de un hombre de 56 años, quien fue notificado por vecinos de que su hijo estaba siendo golpeado en un descampado.

Al llegar el hombre de 56 años al lugar, observó a tres masculinos y una femenina que agredían a su hijo. Los atacantes respondieron efectuando disparos hacia el automóvil del padre y huyeron.

El joven de 29 años fue asistido y trasladado de urgencia al Hospital Urquiza, presentando un orificio compatible con una lesión por arma de fuego en el rostro.

El informe médico determinó que las lesiones son de carácter grave, incluyendo una fractura de seno orbital derecho, con el proyectil alojado cerca del globo ocular.

La policía inició actuaciones por «Lesiones Graves por Disparo de Arma de Fuego» y «Abuso de Armas», secuestrando evidencia para la investigación. Personal de policía Científica e investigaciones trabajan en el hecho.

