Concepción del Uruguay: Joven motociclista hospitalizado tras chocar contra una camioneta

Según se confirmó a Génesis24, un joven motociclista debió ser trasladado al hospital local esta mañana, luego de colisionar con una camioneta que salía de su lugar de estacionamiento.

El personal de la Comisaría Tercera tomó intervención tras observar un motovehículo caído sobre la calzada mientras realizaba una recorrida prevencional.

En el lugar, se entrevistó al conductor de la motocicleta, un joven de 23 años, quien circulaba en sentido oeste-este en una Keller Miracle 150 cc, sin dominio colocado.

Según el relato del joven, una camioneta Chevrolet S-10, conducida por una ciudadana de 69 años, salió de su lugar de estacionamiento, provocando la colisión.

Se comisionó al lugar una ambulancia del servicio VIDA para asistir al joven Leal, quien fue trasladado al nosocomio local para recibir atención médica determinando lesiones de carácter leves.

