Aberrante hecho en el dpto. Uruguay: Detuvieron a un hombre que mató un perro colgándolo

Según se confirmó a Génesis24, un caso de maltrato animal fue reportado en la tarde de ayer en la localidad de Urquiza, culminando con la detención de un hombre de 56 años.

El personal de la Comisaría de Urquiza, Dpto. Uruguay, acudió al domicilio tras recibir un llamado que alertaba sobre fuertes gritos de un can provenientes del interior de la propiedad.

Al llegar al lugar, se entrevistaron con el propietario, un sujeto de 56 años, quien admitió haber golpeado al animal y permitió el ingreso de los efectivos al patio.

En el galpón de la vivienda, la policía realizó el hallazgo: un perro sin vida, que se encontraba colgado de una soga.

Se informó de inmediato al fiscal en turno, quien dispuso la detención inmediata del hombre por el delito de Crueldad Animal en Flagrancia.

El ciudadano fue trasladado a la Comisaría Primera, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Comparte esto: Twitter

Facebook

