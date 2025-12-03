Una mujer denunció que su hijo fue víctima de un presunto intento de abuso sexual  y de conductas inapropiadas por parte de una docente «trans»

De acuerdo a lo informado, la madre de un adolescente de 16 años radicó una denuncia en la Comisaría de Minoridad, de Concordia, donde manifestó que su hijo habría sido víctima de presuntos comportamientos inapropiados por parte de una docente —de identidad autopercibida trans— en la Escuela Nº 6 “Jorge Luis Borges”.
Según consta en la denuncia, el episodio habría ocurrido mientras el estudiante rendía un examen de intensificación de saberes. La docente se habría acercado al menor y, de acuerdo a lo relatado por la madre, le habría exigido que le mostrara sus partes íntimas y que habría intentado practicarle sexo oral, situación que generó temor y nerviosismo en el adolescente.
La madre además denunció que, al finalizar la evaluación, la docente habría tenido otras actitudes inapropiadas hacia el estudiante, lo que provocó que el menor abandonara la institución en estado de shock y sin poder relatar inmediatamente lo sucedido por miedo.
Ante la gravedad de la situación, Concordia Policiales se comunicó con el director Departamental de escuelas, profesor José Luis Ferrari, quien confirmó que una madre efectuó una denuncia formal contra una docente de la escuela secundaria Jorge Luis Borges.
Ferrari indicó que, de manera inmediata, “se solicitó a través de la supervisora y de la directora que se realice un informe”, y añadió que la docente fue citada este miércoles para brindar su versión, tras lo cual “se continuará actuando conforme al protocolo y en base al informe realizado”.
Concordia Policiales