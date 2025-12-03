La narcopolicía que transportaba 14 kilos de cocaína por la autovía Artigas trabajaba en Asuntos Internos de la Policía Federal

El pasado viernes 28 de noviembre el Juzgado Federal de Concordia —a cargo de la Dra. Analía Ramponi, con la intervención de la Secretaría Penal ad hoc del Dr. Iñaki Bosch— ordenó la detención de una mujer perteneciente a la Policía Federal Argentina, en el marco de una investigación por el transporte de más de 14 kilos de cocaína valuados en más de 315 millones de pesos, según la última valuación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y la Dirección General de Aduanas.

Con el correr de las horas se confirmó que la detenida, identificada como María Florencia Méndez, de 29 años, permanece alojada en una comisaría de la ciudad de Chajarí.

Se trata de una funcionaria de la Policía Federal que cumplía funciones en Asuntos Internos de la fuerza en la provincia de Buenos Aires, aunque en el último tiempo figuraba en situación administrativa como abandono de servicio, luego de dejar repentinamente de asistir a su lugar de trabajo.

Vale recordar que la causa se inició cuando personal de la Policía de Entre Ríos, en el Puesto Caminero Paso Cerrito, detuvo la marcha de un Ford Fiesta que era conducido por Méndez y que había partido desde Posadas, Misiones, con presunto destino a la provincia de Buenos Aires.

Durante la inspección, los efectivos advirtieron anomalías en los zócalos del vehículo y realizaron un control con un can narcodetector, que marcó la posible presencia de estupefacientes.

Tras una revisión más exhaustiva, se constató que en ese sector y en otras partes del rodado había paquetes de cocaína ocultos, los cuales fueron secuestrados y remitidos a la Justicia Federal.

Actualmente, la mujer permanece detenida en una comisaría de Chajarí, a la espera de que el Juzgado Federal defina su situación procesal, luego de haber sido indagada el pasado domingo por la jueza Ramponi.

Concordia Policiales

Comparte esto: Twitter

Facebook

