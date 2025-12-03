Se conmemoró el 115° Aniversario de Caseros

En horas de la mañana en la Piedra Fundacional de la localidad se llevó adelante el Acto Protocolar con motivo del 115° Aniversario de Caseros que se cumple este miércoles 3 de diciembre.

Con la presencia de autoridades municipales, referentes de instituciones, banderas de ceremonia de las escuelas locales, se realizó el izamiento de las nuevas banderas de Argentina, Entre Ríos, Caseros, y las de Italia, Francia, Suiza, Bélgica, España y Polonia, países de donde vinieron los primeros inmigrantes.

El Presidente Municipal dio lectura a palabras alusivas a la fecha, reafirmando en este día tan importante el “compromiso con el desarrollo y el crecimiento de Caseros. Seguiremos trabajando para que nuestro pueblo sea un lugar donde todos puedan vivir prósperamente, con oportunidades y bienestar, sintiéndonos orgullosos de ser parte de esta gran familia”.

Como cierre, el Intendente Francou junto a la Viceintendente, Yamina Henchoz, y al Secretario de Gobierno, Lucas Trovalesi, colocaron una ofrenda floral en el busto del fundador Nicolás Mugherli.

