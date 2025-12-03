Cámara de Diputados: Carácter permanente a la mesa de políticas alimentarias

La comisión de Desarrollo Social se reunió para emitir dictamen sobre el proyecto que otorga continuidad legal a la Mesa de Diálogo Social surgida de la Ley de Emergencia Alimentaria. La de Cultura y Turismo hizo lo propio sobre el proyecto que declara monumento histórico a la Estancia ‘La Florida’, en departamento Federación, mientras que en Hacienda se alcanzó dictamen para la creación de cincuenta cargos de agentes penitenciarios y quince cargos de oficial subadjutor, para la Dirección General del Servicio Penitenciario. Además, se estudiaron iniciativas sobre el ciberacoso escolar, sobre formación en salud mental y consumos problemáticos y sobre emergencia para pymes.

Desarrollo Social

La ministra de Desarrollo Humano de la provincia, Verónica Berisso, participó de la reunión de comisión de Desarrollo Social donde se emitió dictamen sobre el proyecto de ley que otorga carácter de permanente a la ‘Mesa de Diálogo Social’, desde la que se articulan políticas de seguridad alimentaria y nutricional. El espacio, integrado de forma plural por el Estado provincial, municipios y comunas, organizaciones sociales, movimientos de la economía popular e instituciones académicas, fue creado por Ley Nº 11.140 de Emergencia Alimentaria, cuya vigencia expirará el próximo 31 de diciembre.

La presidente de la comisión y autora del proyecto, diputada Carolina Streitenberger, aseguró que la norma pretende “institucionalizar un espacio que surgió en el marco de una declaración de emergencia” y que la experiencia de funcionamiento “ha demostrado la necesidad de dotarla de un marco legal estable y permanente que asegure su continuidad institucional”.

Cultura y Turismo

La comisión de Cultura y Turismo, a cargo del diputado Mauro Godein, estudió dos proyectos de ley. Sobre el primero emitió dictamen y refiere a declarar Monumento Histórico y Patrimonio Arquitectónico Provincial al predio y edificios que conforman el casco de la actual Estancia ‘La Florida’, ubicada en Colonia La Florida, del departamento Federación. La autora de la iniciativa, diputada Gabriela Lena, marcó la oportunidad de “preservar el valor arquitectónico e histórico de lo que fue la primera colonia rural de la provincia, llamada ‘Gobernador Laurencena Colonia Oficial Nº 1’.

Para el segundo expediente, la comisión recibió a representantes del Club Atlético Arsenal, de la ciudad de Viale, quienes contaron ante los legisladores de qué se trata el ‘Festival con sabor a pollo’ celebrado en el mes de febrero desde el año 2021, y porqué aspiran a que la Cámara le otorgue denominación de fiesta provincial. La propuesta surge del expediente Nº 28.720, autoría de la diputada Andrea Zoff, quien contó que “la fiesta nació como iniciativa de un grupo de dirigentes del club vialense, quienes, en coordinaciónón con una firma local, buscaron visibilizar y poner en valor un producto emblemático de la región, promoviendo su oferta en diversas preparaciones culinarias”.

Conjunta de Educación, Ciencia y Tecnología y Desarrollo Social

La comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, conducida por el diputado Lénico Aranda, en conjunto con la de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Carolina Streitenberger, avanzaron en el estudio de un proyecto de ley de prevención integral del acoso escolar y ciberacoso en la provincia de Entre Ríos y en el Régimen de Corresponsabilidad Familiar.

Participaron como invitados la coordinadora de Educación Sexual Integral (ESI) y Políticas de Cuidado del Consejo General de Educación (CGE), Florentina López; la especialista en ESI, Celeste Ramírez; el Comisario de la División Ciberdelitos, Ariel Escobar; y el director de Educación Secundaria del CGE, Omar Osuna, quienes coincidieron en la necesidad de ahondar en políticas que apunten a la prevención del bullying, acoso y otras formas de violencia.

Educación, Ciencia y Tecnología

La diputada Silvia Moreno es autora del proyecto de ley, tratado por la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, que aspira a garantizar para estudiantes de distintos niveles educativos el derecho a recibir formación integral y continua en materia de salud mental y consumos problemáticos. La autora del Expediente Nº 28.363 expresó que la letra del proyecto aspira a incorporar “espacios curriculares específicos o módulos interdisciplinarios destinados al abordaje de la educación integral en salud mental y adicciones, pudiendo integrarse de forma transversal o como asignatura propia”.

Hacienda, Presupuesto y Cuentas

La comisión presidida por el diputado Bruno Sarubi se reunió para emitir dictamen en el proyecto de ley venido desde el Poder Ejecutivo, por el que se crean cincuenta cargos de agentes penitenciarios y quince cargos de oficial subadjutor de escalafón cuerpo general personal seguridad, en jurisdicción del Servicio Penitenciario de la Provincia de Entre Ríos. Para el dictamen se consideró el aporte de funcionarios del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, director general Alejandro Miotti, y del inspector general Juan Santiago García, quienes participaron del trabajo en comisión.

Asimismo, se consideró el Expediente Nº 28.764, de autoría de la diputada Andrea Zoff, que declara la emergencia para las micro y pequeñas empresas de Entre Ríos. La autora indicó que “en el último año y medio se perdieron once mil puestos de trabajo en 570 empresas que cerraron, la gran mayoría de ellas son pymes. El proyecto considera medidas y beneficios por el período de un año, para afrontar la crisis; beneficios referidos a alivio fiscal, reducción de impuestos a los ingresos brutos y automotor, por ejemplo; a cambio, las empresas deberán mantener la planta de personal“, aseguró la diputada.