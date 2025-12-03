Colón: Allanamientos por abigeato culminó con secuestro de elementos y dos detenidos

De acuerdo a lo que se confirmó a Génesis24, personal de la Brigada Colón, dependiente de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales de Colón, llevó adelante una investigación tras la denuncia de un productor ganadero, por un delito de abigeato que personas desconocidas habían perpetrado durante la noche del domingo y madrugada del lunes 1º.

Los funcionarios llevaron a cabo las tareas bajo la instrucción de la Fiscalía en turno de Colón, a cargo de la Dra. Micaela Di Pretoro, la cual culmino con dos allanamientos en viviendas ubicadas en calle Craviotto, de la ciudad de Colon y la detención de dos personas mayores de edad.

Las medidas judiciales fueron ejecutadas por personal de la Brigada Colón con el acompañamiento de distintas áreas específicas de la Jefatura de Policía Departamental Colón, y como resultado, en una de las casas allanadas se secuestró: 01 automóvil Dodge color naranja con indicios, 05 pedazos de cuero bovino y 12 patas de terneros del mismo pelaje, también trozos de carne bovina con restos de pasto y pelos, y 01 teléfono celular; mientras en la vivienda restante fueron incautados 20 Kg. de carne bovina, 01 sierra, 01 par de botas de goma, 01 balanza romana, y 01 teléfono celular.

Todos estos elementos e indicios vehementes se encuentran a disposición de la causa, y en cuanto a los indicios perecederos, previo ser inspeccionados por el Facultativo Veterinario interviniente, se dispuso la desnaturalización de los mismos por parte de la justicia.

En cuanto a los dos detenidos fueron trasladados y alojados en la alcaidía de la Jefatura Departamental Colón.

