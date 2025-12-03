Caseros: Se extiende hasta el 5 de diciembre la inscripción al nuevo círculo cerrado municipal de viviendas

La Municipalidad de Caseros informa a la comunidad que se prorroga hasta el viernes 5 de diciembre el plazo para la presentación de formularios de inscripción al nuevo Círculo Cerrado Municipal de Viviendas (CCMV).
Quienes necesiten retirar o entregar formularios, o deseen realizar consultas y despejar dudas, pueden acercarse a Mesa de Entrada Municipal de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas.
Requisitos para adherirse al CCMV
Pueden inscribirse todas las personas físicas que:
– Tengan entre 18 y 60 años.
– Posean domicilio legal en Caseros con una antigüedad mínima de 5 años.
– Acrediten 2 años de domicilio real en la localidad.
