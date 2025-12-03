Descubrimiento de placa y homenaje a “Lela” Larrea en Cáritas Caseros

El pasado sábado se celebró la fundación de Cáritas de la Parroquia “San Miguel Arcángel” la cual aconteció en diciembre de 1998.

En este marco hubo palabras alusivas y se hizo el descubrimiento de una placa en homenaje a quien durante tantos años llevó adelante la labor de Cáritas Caseros: Gloria “Lela” Larrea.

El Presidente Municipal, Oscar Francou, acompañó a Lela en este descubrimiento descubrieron la placa, y luego el Padre Emmanuel Tournoud bendijo la misma.

Celebramos este homenaje en vida a “Lela” Larrea, quien ha sido una de las máximas referentes y colaboradoras incansables de Cáritas de nuestra localidad.

