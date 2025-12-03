Caseros: ¿Armamos juntos el arbolito en la biblioteca?

La Biblioteca Pública Municipal «Teros Lectores» te invita a participar del Armado del Arbolito Navideño y prepararte para las festividades.

La actividad será el viernes 5 de diciembre de 15:00 a 17:00 horas, y durante la misma se decorará el árbol de Navidad. Para eso pueden llevar un adorno o crearlo en el momento (se entregarán todos los materiales).

También va a haber un cofre para guardar un lindo deseo o mensaje que quieran compartir para el Nuevo Año, o agradecer por éste que está terminando.

Actividad libre y gratuita para toda la familia.

Comparte esto: Twitter

Facebook

