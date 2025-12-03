El taller municipal de teatro para adultos “Especta” presenta “Carlota 2”

Este domingo 7 de diciembre a las 21:00 horas en el Centro Cultural “Margarita Thea” el Taller Municipal de Teatro para Adultos “Especta” presentará la obra “Carlota 2. Una abuela imprudente”, bajo la dirección de Carolina Colombo.

Esta obra es la continuación de “Carlota, una abuela ocurrente” presentada por el mismo grupo teatral en el año 2024.

La función será con entrada libre y gratuita.

Sinopsis

En la residencia de adultas mayores “María Auxiliadora”, se ideó una fuga inesperada comandada por Carlota. Un hecho desafortunado hace encontrar a las abuelas y que éstas reciban su apercibimiento. Ellas, en su defensa, exigen poder salir más seguido de la residencia. Para sorpresa de todos, la dirección accede, dando inicio a un viaje grupal que cambiará para siempre la vida de la residencia. Pero hay un detalle: Desde la fuga, Carlota sigue sin aparecer.

En una mezcla de humor, ternura y picardía, Carlota, una abuela imprudente explora la vejez desde la libertad, el deseo de vivir intensamente y la irresistible capacidad de una sola abuela para poner el mundo patas para arriba. ¿Lograrán encontrar a Carlota?

