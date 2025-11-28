Trigo en Entre Ríos: 3.336 kg/ha es el promedio cosechado

Los datos difundidos por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, anticipan una cosecha que estaría encaminada a marcar un record de producción en la provincia.

Los números corresponden a un avance apróximado al 20 % de lo trillado (jueves 27) y generan perspectivas alentadoras en el sector agrícola.

El informe anticipado con los primeros datos que se están relevando, también abarcan al Lino, que durante este ciclo registra un área implantada de 8.000 hectáreas, iniciando la cosecha de los primeros lotes del ciclo 2025/26 en Entre Ríos.

Cuando comienza a llover en primavera, se genera una importante emergencia de malezas, tanto gramíneas como latifoliadas, lo cual complica la normal realización de la cosecha. Por este motivo, los Colaboradores del SIBER reportaron que se han realizado tratamientos con herbicidas desecantes, debido a que el lino no compite bien con las malezas.

Trigo

En Entre Ríos, las precipitaciones continúan marcando el ritmo de la cosecha de trigo.

Son 700.000 hectáreas proyectadas. Los sectores norte y oeste de la provincia presentan un mayor progreso, especialmente en lotes correspondientes a ciclos largos. En contraste, en el sur y el este, hay departamentos donde la cosecha aún no ha iniciado debido al elevado contenido de humedad en el grano.

En cuanto a los rendimientos preliminares, si bien la superficie cosechada es todavía reducida, los valores obtenidos superan tanto el promedio de los últimos cinco años (3.336 kg/ha) como el registrado en la campaña pasada (3.186 kg/ha). Esto permite anticipar un inicio de cosecha con perspectivas alentadoras.