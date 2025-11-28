Tiempo en Entre Ríos: la semana finaliza con clima muy inestable

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un viernes con clima inestable en la provincia. En esa línea, se anuncian tormentas aisladas para una zona de Entre Ríos.

De acuerdo al pronóstico extendido, se esperan precipitaciones de manera intermitente hasta el domingo y con intensidades variadas. Puede incluso haber mejoramientos temporarios.

Así estará el tiempo este viernes

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 23 grados y la máxima alcanzará los 33 grados. En la capital y alrededores se espera una mañana parcialmente nublada y tormentas aisladas por la tarde.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 20 grados y una máxima de 35 grados. Allí también se prevé cielo parcialmente nublado y se anuncian tormentas aisladas por la tarde.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 20 grados y una máxima de 32 grados. En estas localidades se pronostica cielo parcialmente nublado. (Ahora)