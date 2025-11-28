El gobierno provincial recibió la donación de 50 botiquines para las fuerzas de seguridad

En el marco de un encuentro entre el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y el director general de Eriochem SA, Gustavo Samojeden, la provincia recibió 50 botiquines de primeros auxilios.

Se trata de botiquines de Metal 48, que están equipados con gasas, apósitos, guantes, vendas, jeringas, pinzas, alcohol en gel, agua oxigenada entre otros elementos de primeros auxilios.

Los elementos de primera calidad, habilitados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), cumplen con las exigencias de aseguradoras de riesgos de trabajo, aseguradoras, salas de primeros auxilios, departamentos de seguridad y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El titular de la cartera de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, agradeció a la empresa de origen entrerriano, que se especializa en productos oncológicos, «por colaborar con la seguridad de quienes nos cuidan» y sostuvo que «es una acción empresarial que fortalece la vinculación entre el Estado y el sector privado, a la vez que brinda un servicio a la comunidad».