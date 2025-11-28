Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025.

Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E. Listado de Ascenso vigente.

El mismo se realizará de forma presencial, el día Lunes 1 de Diciembre a las 8:15 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, entrando por calle Artigas, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.

Se encuentra habilitada la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.

Por la Resolución N° 2932/CGE, de fecha 6 de octubre del corriente año, se extiende la Resolución N° 1882/24 y su modificatoria 3395/24, para garantizar la cobertura de Cargos de Maestro de Ciclo de Jornada Simple, permitiendo la designación por Artículo 80°.

En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel.

MAESTRO DE CICLO

Maestro de Ciclo, Escuela N° 2 “Juan José Viamonte”. 1ra categoría urbana. En reemplazo de PERLO Giovanna Vanesa. Licencia Articulo 16 U hasta 29/12/2025. 1° Grado, turno mañana, de 7 a 12hs

Maestro de Ciclo. Escuela N° 9 «Matías Zapiola». Favorable- 2da Categoría. Basabilbaso. En reemplazo de BIECH, Analía. Licencia Articulo 12 A. Hasta el 11/12/25 – 4° grado. T.M. De 7 a 12hs.

Maestro de Ciclo Escuela N° 93 «Santiago del Estero», 2º Categoría, Zona Favorable. En reemplazo de MEDINA Yanina. Licencia Articulo 12°A, hasta 26/12/2025, TM, en el horario de 7hs a 12.

Maestro de Ciclo Escuela N°109 «J.J. Millán», 1º Categoría, Zona Favorable. En reemplazo de MOREIRA, Daiana. Licencia Articulo 13°A hasta 24/12/2025, 4º grado, TT, en el horario de 13 hs a 18hs.

MODALIDAD ESPECIAL

Director. Escuela Educación Integral N 18 “Juan Alberto Marco”. Zona Favorable. En reemplazo Barreto Liliana, por jubilación Resolución 006473 29/10/2025. Turno Rotativo. Toma Diferida al 01/01/2026

MAESTRO DE CICLO JORNADA COMPLETA

Maestro de Ciclo Jornada Completa, Escuela N° 87 “San Luis” Jornada Completa- Favorable. 3° Cat. Villa Mantero. En reemplazo de AZCURRAIN, Micaela Camila. Licencia Articulo 12 B hasta el 24/12/25- 2do grado. De 8 hs a 15:30 hs. 2DO LLAMADO

Maestro de Ciclo Jornada Completa, Escuela N°110″ Gral. Benjamin Victorica” 2° categoría. En reemplazo de GALVARINI Adriana. Licencia 16U abierto. 2°Grado.

MAESTRO DE CICLO

Maestro de Ciclo, Escuela N°36 “Esteban Echeverria”, 1era Categoría. En reemplazo de LIND, Silvina. Licencia Articulo 16U, hasta 19/12/25. 2° Grado. Turno tarde de 12:30hs a 17:30hs. 2°LLAMADO

MODALIDAD JOVENES Y ADULTOS

Maestro de grado de jóvenes y adultos centro N° 40 en reemplazo de SOTTO Natacha. Licencia articulo 14, hasta el 16/12/225. Turno vespertino en horario de 18 y 30 a 22 y 30. (Funciona en Esc 4 Araos 383)

Maestro de grado de jóvenes y adultos centro N° 41 en reemplazo de MATTIAUDA Yanina. Licencia Articulo 12 B hasta 19/12/25. Turno vespertino en horario de 18 y 30 a 22 y 30. (Funciona en Esc 4 Araos 383)

MODALIDAD ESPECIAL

Técnico Auxiliar Fonoaudiólogo. Escuela Educación Integral N°10 “Ovidio Decroly. Basavilbaso”. Zona Favorable. En reemplazo GORBIK, Luisina. Licencia Articulo 12 A. Hasta 09/12. Turno Rotativo.6°LLAMADO

MAESTRO DE EDUCACIÓN ARTISTICA

Maestro de Artes Visuales. Escuela N°83 “Mesopotamia Argentina”, en reemplazo de IMPINI, Vivíana. Licencia Articulo 12B, hasta el 21/12/25. Lunes de 13:15 a 17:15; Jueves de 14:05 a 17:15. Comparte con Escuela N2: Miércoles de 13 a 17; Jueves de 13 a 13:40 y Viernes de 13 a 17. 2DO LLAMADO

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Maestro de Educación Tecnológica. Escuela N° 23 NINA “A. Peyret” -Rocamora. 4ta categoría. En reemplazo de CASTILLO, Martin. Licencia Articulo 14. Hasta el 09/12/ 25. Miércoles de 8 a 11:20hs /Jueves 8 a 10:20 hs. Comparte con Escuela N° 91 “La Pampa” 2da cat. Basavilbaso- Martes/Viernes de 7:10hs a 10.20 hs Escuela N° 24 “O. Leguizamón” Líbaros 4ta cat. Martes de 13 a 17hs. 5°LLAMADO

SEGUNDA AMPLIATORIA

Dirección Departamental de Escuelas Uruguay informa segunda ampliatoria concurso día lunes 1 de Diciembre del 2025 a las 8:15 horas,

MAESTRO DE CICLO

Maestro de Ciclo, Escuela N 6 Manuel Belgrano. 3ra categoría.ARU Colonia Perfección. En reemplazo de DOMINGUEZ Nadia. Licencia Articulo 13, hasta 15/03/2026. 6to grado. Turno mañana, de 7 a 12 hs.

Maestro de Ciclo, Escuela N ° 119 Juana Azurduy 3ra categoría urbana. En reemplazo de ARRIETANatalia María. Licencia Articulo 16 U. ABIERTO. 5to grado, turno mañana.