Concepción del Uruguay: Solicitan colaboración para localización de un joven

La Jefatura Departamental Uruguay solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero del ciudadano Damián Nicolás Rodríguez, de 28 años de edad.
Datos del Desaparecido
Nombre: Damián Nicolás Rodríguez
Edad: 28 años
Ausente Desde: Lunes 24 de noviembre de 2025, 08:30 hs.
Lugar de Partida: Hogar de rehabilitación “Renuevo de Vida”, Garín, Pcia. de Buenos Aires (Alta Voluntaria).
Posible Destino: Se dirigía «a dedo» hacia Concepción del Uruguay – Entre Ríos.
Otro posible destino podria ser la localidad de Vicente Lopez provincia de Buenos Aires.
👤Descripción Física y Características
- Estatura: Aproximadamente 1.70 metros.
- Tez: Trigueña.
- Cabello: Negro, corto.
- Rasgo Particular: Uno de sus dientes delanteros está quebrado.
🎨 Tatuajes Distintivos
- En la muñeca: La inscripción “A$AP”.
- En la pierna derecha: El rostro de su hermana menor.
- En la espalda: Una frase (desconocida).
⚠ Cualquier información sobre Damián Nicolás Rodríguez debe ser comunicada de inmediato a la dependencia policial más cercana o a los siguientes teléfonos:
- SALA DE COMANDO RADIOELÉCTRICO: 101
- JEFATURA DEPARTAMENTAL URUGUAY: 03442 – 422222
¡SU COLABORACIÓN ES FUNDAMENTAL PARA SU LOCALIZACIÓN!