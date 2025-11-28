Dpto. Colón: Capturaron a sujeto que abusó de su hija durante treinta años y tuvo dos hijos con ella

Un hombre que tenía pedido de captura nacional, acusado de abusar sexualmente por treinta años de su hija y tener dos hijos con ella, fue detenido en la provincia de Entre Rios por la Policia Federal Argentina (PFA).

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas mediante fuentes policiales, los hechos se iniciaron cuando la víctima tenía seis años de edad, prolongandose por casi tres décadas y tuvieron lugar en una vivienda del municipio bonaerense de Pilar donde la víctima convivía con su padre, su madre y sus hermanos.

A raíz de estos abusos, la mujer tuvo dos hijos con su padre y, a sus 35 años, inició una relación sentimental que la impulsó a realizar la denuncia correspondiente ante la Justicia.tdFS9Q

Ante esto, los federales iniciaron la investigaron y llegaron a la conclusión de que el victimario estaba establecido en la ciudad entrerriana de San José (dpto. Colón). Por ello, desarrollaron tareas de campo sobre un domicilio particular de dicha localidad.

En este proceso, dieron con un hombre de características similares a las que se buscaban y, al comprobar su identidad, procedieron a detenerlo en la vía pública a sus 59 años de edad. El individuo quedó a disposición del Juzgado De Garantías N°6 del Departamento judicial de San Isidro por el delito de “abuso sexual agravado”.

Agencia NA