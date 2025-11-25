Concepción del Uruguay: Motociclista hospitalizado tras un choque

Según se confirmó a Génesis24, un siniestro vial entre un automóvil y una motocicleta se registró en horas de la tarde, lo que obligó al traslado del conductor del rodado menor al hospital con lesiones leves.

El hecho ocurrió cerca de las 13:40 horas en el cruce de las calles Ameghino y Estrada, donde intervinieron efectivos del Comando Radioeléctrico.

Interviniendo un Automóvil Renault Logan, conducido por por un sujeto de 32 años, el mismo circulaba por calle Ameghino en sentido Norte a Sur. Mientras que la motocicleta, marca Bajaj Rouser RS200, color rojo, conducida por un sujeto de 34 años. La motocicleta se desplazaba por calle Estrada en sentido Este a Oeste.

Como resultado del impacto, el conductor de la motocicleta, debió ser asistido y trasladado al Hospital local por el servicio de emergencias VIDA.

El Galeno en Turno informó que las lesiones sufridas por el motociclista son de carácter leves.

