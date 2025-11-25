Camioneta colisionó contra un camión en camino rural

Cerca de la localidad de Libertador San Martín, se produjo un violento accidente vehicular. Fue en el camino rural, continuación de El Paraíso, en el ejido de la ciudad ubicada en el departamento Diamante.

Allí colisionaron una Chevrolet S-10 conducida por un hombre de 43 años junto a un acompañante de 21 años; y un camión Ford con acoplado de transporte de granos, el cual estaba al mando de un hombre de 65 años.

Ambos rodados circulaban en el mismo sentido cuando por causas que deben establecerse, la camioneta colisionó con la parte posterior del vehículo de carga.

El acompañante de la pick-up resultó lesionado por lo que fue trasladado a un centro asistencial de Libertador para su atención médica.

Actuó personal policial de la Comisaría de Libertador San Martín. Desde el Ministerio Público Fiscal se ordenó la intervención del área de Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes.

