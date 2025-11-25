Las escuelas técnicas del departamento Uruguay mostraron su potencial en una exposición

Se realizó la segunda edición de la Expo La Técnica Activa, en la plaza Francisco Ramírez, de Concepción del Uruguay. Allí, las escuelas técnicas y agrotécnicas del distrito exhibieron a la comunidad sus trabajos, oferta educativa y potencial.

La jornada se enmarcó en el Día de la Educación Técnica, por lo que se transformó en un espacio para visibilizar el valor de la formación técnico-profesional. Estudiantes y docentes compartieron producciones, prácticas y actividades que reflejan el rol estratégico de estas instituciones en la formación de futuros profesionales.

Además, en el auditorio Arturo Illia se llevaron adelante diversas charlas y exposiciones académicas que abordaron temáticas actuales y relevantes para el desarrollo local. Allí también se presentaron proyectos que apuntan a contribuir con la ciudad y su comunidad.

La exposición fue organizada por las Escuelas de Educación Técnica Nº1 Ana Urquiza de Victorica, Nº2 Francisco Ramírez, Nº3 Doctor Miguel Ángel Marsiglia y Nº13 Doctor Héctor Buenaventura Sauret, con el apoyo de la Municipalidad.

En el marco del conversatorio se desarrollaron diversas charlas que abordaron temáticas vinculadas a la educación técnica, la innovación y los desafíos contemporáneos. Entre ellas se destacaron las siguientes:

«Escuela y Comunidad: Experiencias de las Prácticas Profesionalizantes», a cargo de los alumnos de la EET Nº2, de Silva Luciano, González M., Andisco Santiago y Santa Cruz Tobías.

«La transición energética», presentada por representantes de la EET Nº3, a cargo del ingeniero Marcelo Mosca y del profesor Pablo Landi.

«Del papel al cerebro: Hojas de trabajo con sentido, puentes entre emoción y conocimiento», exposición de la EET Nº2, a cargo de los profesores Marcelo Calvi y Eduardo Beckman.

«El ABP como estrategia innovadora. Mi Escuela, Mi Huerta: dos propuestas de producción de alimento agroecológico», desarrollada por la EET Nº1, a cargo de los profesores Susana Rodríguez y Mauricio Sánchez.

«Aspectos de diseño y control de calidad en pavimentos urbanos», disertación de la EET Nº13, a cargo del ingeniero civil Sergio Guillermo Benítez.

La segunda edición de La Técnica Activa volvió a dejar en evidencia el compromiso de las escuelas técnicas del departamento con la innovación, la calidad educativa y el desarrollo local, consolidándose como un encuentro que año a año fortalece el vínculo entre la escuela, la comunidad y el mundo del trabajo.

