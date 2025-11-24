Tiempo en Entre Ríos: cómo seguirá el clima durante el fin de semana XXL

Continúan los días primaverales en la provincia, ideales para seguir disfrutando de este fin de semana largo. Cómo estará el clima los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia que la semana comenzará con buen clima en la provincia.

Durante este lunes las temperaturas seguirán siendo agradables pero a partir del martes se esperan días mucho más calurosos, con máximas que superarán los 30°C.

 

Así estará el tiempo este lunes

En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que la mínima sea de 14 grados y la máxima de 28 grados. En la capital y alrededores se espera cielo despejado por la mañana y algo nublado por la tarde.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 13 grados y máxima de 26 grados. En estas ciudades se anuncia una mañana despejada y una tarde algo nublada.

En Gualeguaychú, Gualeguay, Uruguay y Colón por último, se aguarda por un lunes algo nublado. Las temperaturas serán similares a las de las localidades anteriores, con una mínima de 15 grados y una máxima de 26 grados. (Ahora)

