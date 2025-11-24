Tiempo en Entre Ríos: cómo seguirá el clima durante el fin de semana XXL

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia que la semana comenzará con buen clima en la provincia.

Durante este lunes las temperaturas seguirán siendo agradables pero a partir del martes se esperan días mucho más calurosos, con máximas que superarán los 30°C.

Así estará el tiempo este lunes

En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que la mínima sea de 14 grados y la máxima de 28 grados. En la capital y alrededores se espera cielo despejado por la mañana y algo nublado por la tarde.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 13 grados y máxima de 26 grados. En estas ciudades se anuncia una mañana despejada y una tarde algo nublada.

En Gualeguaychú, Gualeguay, Uruguay y Colón por último, se aguarda por un lunes algo nublado. Las temperaturas serán similares a las de las localidades anteriores, con una mínima de 15 grados y una máxima de 26 grados. (Ahora)