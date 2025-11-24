Investigan la muerte de un joven en una localidad de la región

Un joven de 30 años falleció tras ingresar exaltado a una vivienda en San Salvador. La policía sospecha que habría consumido sustancias que alteraron su organismo.
La policía de San Salvador investiga la muerte de un hombre de 30 años ocurrido en el barrio Pancho Ramírez, de esa localidad entrerriana. Según la información oficial proporcionada por la policía, el hombre ingresó exaltado a una vivienda, en un estado de evidente agitación.
Los ocupantes de la vivienda, que estaban en medio de los preparativos para un festejo de cumpleaños, alertaron inmediatamente a los agentes sobre la presencia del joven, quien llegó corriendo y en evidente alteración.
Presencia policial
Al llegar al lugar, los efectivos policiales intentaron calmar al hombre, pero, ante su exaltación y la posible amenaza para la seguridad de las personas presentes, procedieron a reducirlo físicamente hasta que arribara la ambulancia. Aunque se realizaron esfuerzos para estabilizarlo, el joven, quien era oriundo de San Salvador, falleció poco después de ser trasladado al hospital local. Según los primeros informes médicos, el hombre ingresó al centro de salud sin signos vitales.
Posible consumo de sustancias y comienzo de la investigación.
Las primeras investigaciones apuntan a que el deceso podría estar relacionado con el consumo de sustancias que alteraron el estado físico y mental del hombre. Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el joven habría ingerido alguna sustancia antes de su arribo a la vivienda, lo que habría desatado su comportamiento errático y la posterior tragedia. A raíz de este hecho, el fiscal en turno y el médico policial se presentaron en el lugar de los hechos para iniciar la investigación correspondiente.
Los investigadores tomaron testimonios de los vecinos y recopilaron registros fílmicos de las cámaras de seguridad de la zona con el fin de esclarecer las circunstancias del suceso. Además, se indagó sobre el entorno familiar del joven, ya que se conoció que había escapado corriendo de la casa donde vivía con sus padres, lo que podría haber sido un factor determinante en su alterado estado.
Autopsia
El cuerpo del hombre fue trasladado a la Morgue Judicial de Concordia, donde se realizará una autopsia para determinar las causas exactas de la muerte. Este procedimiento será clave para confirmar las sospechas sobre la posible intoxicación por sustancias y esclarecer los detalles del deceso.
Mercurio Noticias