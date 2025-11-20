Dulce, una niña entrerriana con leucemia, recibió una carta y un rosario del Papa León XIV

La pequeña de San Salvador, está internada en el hospital “San Roque” de Paraná. Le escribió al Papa y obtuvo una respuesta acompañada de un rosario bendecido. Su mamá contó cómo nació el inesperado vínculo.
Dulce Amiela, una niña de San Salvador que atraviesa un tratamiento por leucemia linfoblástica tipo B intermedia, permanece internada desde hace casi dos meses en el hospital San Roque de Paraná.
Su historia tomó una dimensión inesperada luego de que enviara una carta al Papa León XIV y recibiera una respuesta desde el Vaticano.
Adriana García, madre de la pequeña, relató que este viernes se cumplirán dos meses desde que “estamos en el hospital San Roque de Paraná” y aseguró que la pequeña “está con tratamientos de quimio y va respondiendo bastante bien”.
La conexión familiar que llevó la carta al Vaticano
García contó que el vínculo con el Santo Padre se gestó a través de una tía abuela de sus hijos que es monja en el Vaticano, sirviendo al Papa. “Se me dio por decirle a mi hijo Valentín que le pida a la tía que rece por Dulce, pero jamás pensé que esto iba a tomar la dimensión que tomó”, explicó.
A partir de ese contacto, Dulce decidió escribirle directamente al Pontífice. En su carta, la niña expresó:
“Querido Santo Padre:
Soy Dulce Amiela, vivo en San Salvador, entre ríos Argentina.
Le escribo primero para agradecer las oraciones por mí y por todos los niños del mundo.
Mi pedido personal es que interceda ante Dios para curarme definitivamente de mi leucemia.
Quiero seguir viviendo junto a mi mamá y mis 3 hermanos: Baltazar, Donato y Valentín.
Con todo mi corazón y respeto, Dulce Amiela.
PD: Cuando sea grande quiero ser contadora”.
La respuesta del Papa León XIV
La sorpresa llegó días después: el Papa respondió con una carta fechada el 15 de noviembre de 2025 y acompañó el mensaje con un rosario bendecido enviado especialmente para la niña.
El texto papal, que fue remitido desde Ciudad del Vaticano, dice:
“Ciudad del Vaticano, 15 de noviembre de 2025
Estimada Dulce Amiela:
He recibido con agrado tu carta donde me cuentas sobre tu salud.
En primer lugar, te agradezco por ser una niña alegre y fuerte. Rezo por ti para que el Señor te conceda siempre buena salud y de grande seas una buena contadora. El Señor Jesús siempre escucha nuestras oraciones, en especial, las de los niños como tú.
Rezo por tus papás y tus hermanos. Ustedes recen por mí.
Fraternalmente en Cristo, León XIV”.
La familia confirmó que Dulce ya había recibido bendiciones del Papa en otra oportunidad, pero esta fue la primera vez que obtuvo una respuesta escrita y un obsequio personal desde el Vaticano.
Mercurio Noticias