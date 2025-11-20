Concepción del Uruguay: Motociclista fue detenido por conducción temeraria tras intentar evadir a la policía

Según se confirmó a Génesis24, en el marco del Operativo Barrio Seguro culminó con la detención de un joven que intentó evadir a la policía en una motocicleta de alta cilindrada, incurriendo en graves faltas de tránsito.

El incidente se inició en la intersección de calles 25 de Agosto y Artigas, cuando personal de la Sección Motorizada intentó detener la marcha de una motocicleta tipo 150 cc que circulaba sin dominio colocado y con sus dos ocupantes sin cascos.

A pesar de las insistentes voces de alto, el uso de sirenas y balizas, el conductor no solo ignoró las indicaciones, sino que insultó a los uniformados mientras se daba a la fuga.

El motociclista circuló a alta velocidad, en ocasiones en contramano. En un momento de la huida, el acompañante se arrojó del rodado en calle 25 de Agosto y Perón.

Finalmente, el conductor fue acorralado y obligado a detener la marcha en calle Ereño y Rivadavia, siendo identificado como un joven de 22 años.

El vehículo, una motocicleta marca Keller KN150, fue secuestrado por múltiples faltas: circular sin dominio colocado, no poseer licencia de conducir, ni tarjeta de identificación del motovehículo, ni seguro obligatorio.

La Fiscal Auxiliar en turno, Dra. Lara Plescia, ordenó el secuestro del rodado y la correcta identificación del conductor por Infracción al Artículo 193 bis del Código Penal (referente a la conducción temeraria que ponen en peligro la vida de terceros).

Desde la Jefatura Departamental Uruguay se informa que se continúa trabajando arduamente para mejorar el tránsito y la convivencia de los vecinos, garantizando el cumplimiento de las leyes de tránsito y velando por la seguridad de la comunidad frente a conductas que ponen en riesgo la integridad física de terceros.

