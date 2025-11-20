Se presentó en Buenos Aires el Carnaval del País 2026

Con esta presentación, se buscó consolidar al Carnaval del País como uno de los espectáculos a cielo abierto más importantes de Argentina y Sudamérica, además de anticipar la temporada turística de verano y fortalecer las marcas Gualeguaychú y Entre Ríos.

En el acto central, que se realizó en el Teatro, estuvieron presentes también, el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico; el secretario de Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem; y el presidente de la Comisión del Carnaval, Ricardo Saller, entre otros.

Previamente, en el Obelisco se desplegó una presentación, donde tres integrantes de las comparsas realizaron una intervención artística desde lo alto del monumento, mientras el resto del elenco permaneció en la base para interactuar con el público y generar contenido audiovisual. Más tarde, se llevó a cabo un cóctel de recepción en el foyer del Teatro Astros, donde se montó un espacio de prensa y producción de contenidos con artistas e influencers vinculados al carnaval.

Los asistentes ingresaron a la sala para el acto central, conducido por Mariano Peluffo. El evento incluyó la proyección de un video institucional y una coreografía con integrantes de todas las comparsas y luego se invitó al escenario a las autoridades presentes.

Durante la ceremonia, el gobernador hizo entrega al presidente de la comisión organizadora, Ricardo Saller, de la placa que declara al Carnaval del País como Fiesta Nacional, reconocimiento obtenido en septiembre durante la Feria Internacional del Turismo. Hubo cinco placas en total, las cuatro restantes se otorgaron a cada una de las cuatro comparsas.

Sobre la edición 2026

El Carnaval del País 2026 comenzará el 3 de enero y se desarrollará a lo largo de 11 noches, con propuestas temáticas originales en cada comparsa: Papelitos: El Hechizo del Oeste; Marí Marí: Ítaca; O¿Bahía: Lobos; y Ará Yeví: El Diablo de la Salamanca.