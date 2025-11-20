Tiempo en Entre Ríos: anticipan un jueves caluroso y el regreso de las lluvias

El termómetro superará los 30 grados, pero la llegada de las lluvias hará que descienda. Dónde y a qué hora habrá tormentas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un jueves muy caluroso en Entre Ríos. No obstante, se aguarda el ingreso de una masa inestable, que genere tormentas desde la tarde y una baja considerable del termómetro, que en algunos casos superará los 30 grados.
Así estará el tiempo este jueves
En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 17 grados y la máxima alcanzará los 33 grados. En la capital y alrededores se espera una mañana con cielo parcialmente nublado y tormentas aisladas por la tarde.
En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 17 grados y una máxima de 32 grados. Allí también se prevé que el día comience parcialmente nublado y hay posibilidad de tormentas por la tarde.
En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 30 grados. En estas localidades se espera un día mayormente nublado con tormentas aisladas por la tarde.
