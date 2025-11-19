Enzo, bailarín de Caseros, y sus sueños de ballet por encima de todo

Enzo tiene 12 años. Su mamá, Eugenia, no veía con buenos ojos que siguiera sus sueños. Temía al “que dirán”. Y su papá, Silvio, que es camionero, lo alentó siempre. Su pasión es el ballet. Y en Buenas noches Familia, Enzo llegó al corazón de la gente, que lo premió en grande. Guido Kaczka quedó conmovido con su historia.

En Caseros, en Entre Ríos, Enzo ama bailar ballet. Él es el único chico en el pueblo que baila ballet clásico. “Él tiene que hacer su vida”, remarcó el padre.

Enzo y todo su talento (foto: captura eltrece).

Enzo ganó dos becas para perfeccionarse: una en Estados Unidos y otra en Uruguay. ¿El premio de la gente? “No pueden costear los gastos porque te dan la beca para que estudies, pero no te dan todo para que viajes”, comentó Guido.

“Cuando fui a una muestra de danza allá en Caseros y cuando vi cómo las chicas bailaban, quise empezar y mami me dijo que sí y bueno, empecé”, detalló Enzo.

El adolescente de 12 años desplegó todo su talento en Buenas noches Familia y la gente lo premió en grande: más de 10 millones de pesos. Y a cumplir sus sueños.

