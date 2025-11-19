Presencia de palometas en Salto y prohibición de ingreso al río Uruguay generan alerta en la región

Las autoridades recordaron que la temporada de balneario aún no ha sido habilitada, por lo que se mantiene terminantemente prohibido el ingreso al agua tanto en el Balneario Municipal como en las áreas no autorizadas.

Las actuales condiciones climáticas favorecen un comportamiento más agresivo de las palometas, lo que representa un riesgo significativo para la salud de los bañistas.

En el informe que tuvo acceso 7Paginas, se solicitó a la población no ingresar al río bajo ninguna circunstancia, respetar la cartelería de prohibición y evitar arrojar restos de comida al agua. En caso de sufrir una mordedura, se recomendó acudir de inmediato al Hospital Municipal para recibir curaciones y la correspondiente profilaxis.

La situación generó preocupación también en Concordia, donde el área de prevención y seguridad balnearia sigue con atención el comportamiento del río Uruguay ante un verano que, según los pronósticos, llegará con varios días de temperaturas extremas.

Desde ambos lados del río se insistió en mantenerse informados a través de los comunicados oficiales y extremar las precauciones durante los días de calor intenso.

7páginas