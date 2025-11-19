Concepción del Uruguay: Secuestran moto tras allanamiento a imputado que debía cumplir prisión domiciliaria

Según se confirmó a Génesis24, personal de la Comisaría Segunda ejecutó ayer un allanamiento con resultado positivo en el domicilio donde un imputado se encontraba cumpliendo prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario. El procedimiento confirmó que el joven estaría incumpliendo las medidas restrictivas impuestas por la justicia.

La orden fue emitida por el Juzgado de Garantías N° 1 y tramitada por la Fiscalía Auxiliar N° 2, a cargo del Dr. Juan Pablo Gile, en una causa por Desobediencia Judicial.

El allanamiento se dirigió a la vivienda de un individuo de 27 años, a los fines de constatar la existencia de un motovehículo.

La investigación se originó a raíz de la denuncia de la ex pareja, quien manifestó que el imputado estaría incumpliendo su arresto domiciliario, ya que vecinos lo habían visto circular en horas de la noche con casco en su motocicleta, a pesar de tener restricciones vigentes. Además, frecuentaba un domicilio muy cercano al de la denunciante.

El procedimiento arrojó resultado positivo con el secuestro de una Motocicleta Marca Motomel CX 150 cc. El sujeto fue notificado del procedimiento.

La intervención confirma la existencia del rodado utilizado para el presunto incumplimiento de la medida judicial. Personal de Policía Científica trabajó en el lugar para registrar el secuestro.

La situación del encartado fue elevada al Juzgado interviniente para que se evalúe la revocación del beneficio de arresto domiciliario.

