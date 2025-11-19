Autovía Artigas: Camión cayó de un puente y su conductor debió ser hospitalizado

Un camión Scania 112 despistó y terminó bajo un puente en el kilómetro 226 de la autovía 14. El conductor brasileño fue trasladado al hospital Masvernat de Concordia.
Un impactante siniestro vial ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada de este miércoles en la autovía 14, a la altura de la zona de Clodomiro Ledesma, al sur del departamento Concordia. Un camión Scania 112, que circulaba en sentido sur–norte, despistó por motivos que se investigaban y cayó de un puente ubicado en el kilómetro 226.
El rodado de gran porte quedó severamente dañado tras la caída, lo que evidenció la magnitud del impacto. Personal policial trabajó en la zona para asegurar el área y facilitar las tareas de rescate.
Asistencia al conductor
A los pocos minutos del accidente arribó una ambulancia del servicio de emergencias 107. El equipo médico asistió al conductor, un hombre de 45 años oriundo de Brasil, que presentaba lesiones producto del fuerte golpe.
Tras recibir los primeros auxilios en el lugar, el camionero fue trasladado al hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia. Según el informe preliminar, sufrió politraumatismos varios y una herida cortante, por lo que quedó bajo observación para descartar complicaciones internas. (7 Páginas)