Con educación y capacitación avanza la aplicación de la ley de Buenas Prácticas Agropecuarias

Se desarrolló en Villaguay la séptima jornada para operarios fitosanitarios organizada desde el Gobierno de Entre Ríos, en el marco de la ley 11.178, de Buenas Prácticas en materia de Fitosanitarios.
El encuentro, en el Centro de Convenciones «Papa Francisco», constituyó la última instancia de formación planificadas para 2025, organizadas desde la Dirección de Agricultura, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Desarrollo Económico.
En total, durante las capacitaciones realizadas en distintas ciudades entrerrianas, 443 operarios agrícolas recibieron instrucción y actualizaron sus conocimientos en el uso responsable de productos fitosanitarios. También accedieron a los contenidos requeridos para la obtención del carnet de Operario Fitosanitario, conforme a lo establecido por la normativa provincial vigente.
Durante la capacitación, los temas abordados fueron:
- Ley 11.178 de Buenas Prácticas en materia de Fitosanitarios, a cargo del Ing. Agr. Germán Martínez (Dirección de Agricultura).
- Toxicología y elementos de protección personal, a cargo de la Ing. Agr. Ángeles Lesman (CA.SA.FE).
- Ley 27.279 de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios, dictada por la Ing. Agr. Sabrina Pedemonte (Campo Limpio).
- Tecnología de aplicación, a cargo de los Ing. Agr. Rodrigo Visdomine y Juan Cruz Iglesias (Don Asdrúbal).
La directora de Agricultura, Carina Gallegos, expresó: «El cumplimiento de la ley 11.178 nos permite garantizar que quienes trabajan con productos fitosanitarios lo hagan de manera segura, eficiente y responsable. La capacitación continua es una herramienta fundamental para cuidar la salud de las personas, la producción y el ambiente».
Gallegos destacó además que «la provincia continúa consolidando un esquema de trabajo conjunto con el sector productivo, los municipios y las entidades técnicas, para seguir fortaleciendo las buenas prácticas agrícolas en todo el territorio entrerriano».