Con apoyo de todos los diputados entrerrianos, Roberto Romani fue distinguido en el Congreso de la Nación

Poeta, músico, historiador, periodista, conductor histórico de los festivales entrerrianos, Romani fue distinguido con la mención de Honor «Diputado Nacional Juan Bautista Alberdi» de la Cámara de Diputados de la Nación.

Fue a partir de una iniciativa de Benedetti que contó con el acompañamiento unánime de todos los diputados nacionales de Entre Ríos. El gobernador Rogelio Frigerio expresó su saludo y destacó la tarea permanente de Romani por transmitir la memoria de la provincia: «Hizo de la comunicación y de la pedagogía las vías privilegiadas para tensar las cuerdas de nuestra historia», sintetizó.

El mandatario también valoró que, «aún al frente de las máximas responsabilidades de la cultura entrerriana, nunca dejó de visitar las escuelas más pequeñas, en los parajes más olvidados, para cantarles y contarles a nuestros gurises las historias que alumbran a Entre Ríos»; y recordó la entrega, en 2024, de la distinción El Sauce, en reconocimiento de la trayectoria de Romani en la cultura y la comunicación.

Durante el acto que se realizó en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso, Aluani extendió sus felicitaciones en representación del gobernador Frigerio y sostuvo que «esta mención es muy merecida; y el hecho de que haya tanta gente, no solamente de diverso color político, sino de distintos puntos de la provincia que llegaron hasta aquí para acompañarlo, habla de la persona que es y que transmite empatía y conexión». Además, explicó que Romani «es un orgullo entrerriano y parte de nuestro ADN».

A su turno, Benedetti, destacó el acompañamiento de los nueve diputados nacionales entrerrianos: «Todos representamos el espectro político de la provincia acompañando esta idea. Esto es un homenaje, pero también es un motivo de orgullo y certeza de que hemos hecho las cosas que corresponden para proponer a alguien que nos representa a todos».

«[Roberto Romani] abarca una enorme cantidad de facetas poéticas, culturales e históricas. En cada canción nos cuenta una postal de Entre Ríos, en cada libro nos cuenta parte de nuestra historia», graficó el legislador, y sostuvo: «En estos momentos de tensiones en el país, este premio produjo ya el primer milagro».

La actividad contó también con la presencia del secretario de Comunicación de la provincia, Sergio Kneetman; diputados y senadores nacionales por Entre Ríos; legisladores provinciales; e intendentes de distintas localidades. Además, el encuentro incluyó una actuación en vivo del propio Romani junto a los músicos entrerrianos Hugo y Celestino Mena.