Prefectura Concepción del Uruguay: Estado de la línea fija Sección Guardia y Patrullaje

La Prefectura Concepción del Uruguay informa a la comunidad que la línea telefónica fija (03442-425504) se encuentra momentáneamente fuera de servicio.

Esta situación se debe al estado obsoleto del sistema, por lo cual se está a la espera del relevamiento técnico por parte de la empresa TELECOM, a fin de evaluar su reemplazo total.

Asimismo, se comunica que la línea 106 – Emergencias Náuticas – se encuentra operativa y en correcto funcionamiento. No obstante, debido a la reciente actualización del sistema telefónico por parte de la empresa prestadora, la recepción de llamadas presenta un retardo de aproximadamente 10 segundos. Es decir, al comunicarse, el ciudadano deberá esperar ese breve intervalo antes de ser atendido por el personal de guardia.

Se está trabajando conjuntamente con el área técnica de esta Institución y con personal de la empresa para solucionar a la brevedad los inconvenientes mencionados.

Agradecemos la comprensión de la comunidad y reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y atención permanente.

