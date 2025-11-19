Bebé fallecida tras accidente en Ruta 18: allanaron dos domicilios y secuestraron celulares

Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Policía realizo dos allanamientos en un local comercial y un domicilio particular de la localidad de General Campos, en el marco de la investigación por el siniestro vial en el que una bebé de nueve meses cayó al asfalto desde una moto. La pequeña, lamentablemente, falleció en las últimas horas.

De acuerdo al reporte policial, los procedimientos arrojaron resultados positivos, dado que se secuestraron elementos de interés, como celulares y otros dispositivos. Más temprano, en otro operativo, habían secuestrado un camión.

En los operativos participaron también agentes de la Comisaría local y la División Operaciones. Ahora