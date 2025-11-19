Tiempo en Entre Ríos: se anuncia un miércoles muy caluroso y pronto vuelven las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– pronostica que este miércoles continuarán las temperaturas primaverales y las buenas condiciones climáticas en la provincia. En ese marco, las temperaturas máximas rondarán los 30° C.

De acuerdo al pronóstico, podría haber inestabilidad el jueves por la noche, lo que traería posibles tormentas aisladas en el centro y sur de la provincia.

Así estará el tiempo este miércoles

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay se indican 18 grados de mínima y 31 grados de máxima. Para este miércoles en la capital y departamentos aledaños se anuncia cielo despejado durante toda la jornada.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se pronostican 17 grados de mínima y 30 grados de máxima. En estas localidades también se espera un miércoles con cielo despejado.

En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 16 grados de mínima y 28 grados de máxima. Allí se aguarda un día despejado por la mañana y ligeramente nublado por la tarde.