Investigación descartó supuesto intento de rapto a una nena a la salida de escuela entrerriana

La Jefatura Departamental Federación, a través de la Comisaría Tercera, informó que este lunes 17 se inició una investigación por una supuesta tentativa de rapto denunciada por la madre de una menor a la salida de la Escuela Nº 44 “El Boyero”. Este martes tras un exhaustivo análisis de las pruebas obtenidas la Policía comunicó que el hecho no existió.

Según se informó a AHORA, ante la situación, personal policial realizó entrevistas con vecinos, padres y directivos, además de revisar las cámaras de seguridad del establecimiento y de la zona. De todas las averiguaciones no surgió ningún hecho extraño ni la presencia de vehículos sospechosos vinculados a lo manifestado.

Se constató que la menor tenía autorización materna para retirarse por sus propios medios y que la docente a cargo no advirtió ninguna irregularidad. Durante las entrevistas, la madre aportó versiones diferentes respecto al horario y al vehículo mencionado.

Las autoridades señalaron que no se hallaron elementos que acrediten un intento de rapto y que podría tratarse de una confusión generada por la menor al dirigirse hacia un domicilio distinto al habitual. De todas maneras, la investigación continúa y la policía mantiene tareas de prevención durante el egreso de alumnos en los establecimientos escolares de la ciudad.