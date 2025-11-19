La Cámara Electoral anuló la interna de LLA en Concordia y ordenó volver a votar

En Concordia, la interna libertaria vuelve a tener un capítulo: la Cámara Electoral Nacional anuló la elección partidaria de enero y obligó a La Libertad Avanza (LLA) a regresar a las urnas, tras detectar irregularidades en realizado en enero.

El fallo no solo reactiva una disputa que ya había terminado a los golpes en la sede local, sino que también salpica a la conducción provincial, que había respaldado a la lista ahora cuestionada. La resolución abre un nuevo capítulo en la pelea por el control territorial del espacio en la segunda ciudad más importante de Entre Ríos.

La compulsa del 18 de enero de 2025 había sido judicializada por la lista opositora, que denunció alteración de los resultados. La jornada fue recordada por el escándalo que estalló en la puerta de la sede partidaria, donde militantes de distintos sectores terminaron a los golpes en medio de la disputa por el control del partido.Tras esa violenta escena comenzó un proceso judicial que culminó este martes, cuando la Cámara Nacional Electoral —con las firmas de los jueces Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera— confirmó que la elección debía ser anulada y repetida.

Qué resolvió la Cámara

El tribunal ratificó la decisión del fiscal federal Ramiro González y del juez electoral de primera instancia, Leandro Ríos, que habían señalado inconsistencias graves en el recuento de votos: en la mesa única se registraron 181 sobres frente a solo 166 firmas de afiliados.

La denuncia fue presentada por la lista 2B, liderada por Leandro Rivero, referente del sector de Gustavo “El Chino” Graziano y Eduardo Beswick, opositores internos a la conducción provincial encabezada por Roque Fleitas. La lista oficialista —la 2A— estaba dirigida por Ignacio Cabrera, señalado como vencedor en los comicios ahora anulados.

En su resolución, los jueces afirmaron que la documentación del proceso electoral “no resulta apta para determinar, fuera de toda duda, la genuina voluntad de los votantes”. Agregaron, además, que la invalidez de la mesa afecta la representación del departamento Concordia en la Asamblea provincial del partido, por lo que corresponde convocar nuevamente a los afiliados para votar.

Fleitas, presidente de LLA en la provincia, había apelado el fallo original, pero la Cámara rechazó su presentación. Si bien el dirigente intentó despegarse de la lista 2A en un escrito presentado el 12 de noviembre —alegando que actuaba solo en su rol institucional—, en el mismo texto pidió a los magistrados fallar a favor del sector que había respaldado públicamente durante la campaña.

Análisis