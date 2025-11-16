Tres entrerrianas fueron campeonas panamericanas de hockey sobre patines

Entre el 10 y el 15 de noviembre se disputó en San Juan el Campeonato Panamericano de selecciones Sub19 de hockey sobre patines femenino. En ese marco, tres entrerrianas participaron representando a la selección argentina.

Las participantes entrerrianas fueron Emilia Carrivale Demartini (Neuquen de Paraná), Angelina Corvetto y Sofía Broggi (ambas de Independiente de Gualeguaychú).

Emilia Carrivale Demartini, Sofía Broggi y Angelina Corvetto se consagraron campeonas panamericanas.

Las tres participaron en los encuentros de la Argentina, siendo parte de un hito para el deporte en Entre Ríos: es la primera vez que tres jugadoras entrerrianas son convocadas a la selección.

Su camino hacia la consagración tuvo los siguientes resultados:

-Lunes 10/11:

3-2 vs. Colombia.

Goles: María Illanes (2) y Pilar Abaid Battocchia.

-Miércoles 12/11:

3-1 vs. Chile.

Goles: Pilar Abaid Battocchia (2) y María Illanes.

-Jueves 13/11:

10-1 vs. Colombia.

Goles: Morena Padilla (3), Emma Olivera Riarte (2), Pilar Abaid Battocchia (2), Angelina Corvetto, Valentina Verón Torres y María Illanes.

-Viernes 14/11:

3-0 vs. Chile.

Goles: Morena Padilla (2) y María Illanes.

Sábado 15/11 | Final:

2-0 vs. Chile.

Goles: Milagros Castro y Pilar Battocchia.

Fuente: Prensa UEHP – Camila Macías Guzzonatto, Milagros Milera y Paula Cantero Cesario.