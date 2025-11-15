Concepción del Uruguay: “Falta un museo” ¿dónde está el museo Artemio Alisio?

La Noche de los Museos en Concepción del Uruguay dejó en evidencia una realidad preocupante: el Museo Provincial Artemio Alisio no tiene sede ni resguardo para su patrimonio. Su participación se limitó a una muestra improvisada en un bar, con obras apoyadas en sillas y sin condiciones de seguridad.

El Colectivo de Artistas Visuales de Concepción del Uruguay intervino con sillas vacías como símbolo de la ausencia del museo, y los Teatristas locales recorrieron la noche preguntando: “¿Dónde está el Museo Artemio Alisio?”

El reclamo se amplificó en toda la provincia, con artistas de Paraná, Victoria, Chajarí y más ciudades sumándose a la acción.

El museo, creado en 1989 y cuna de iniciativas culturales de enorme valor, hoy está desfinanciado, sin sede y sin un plan de gestión visible. La obra del Centro Cultural Ex Central Caseros —prometida como su nueva casa— sigue paralizada.

Más de 700 artistas y trabajadores de la cultura firmaron una carta dirigida al secretario de Cultura, Julián Stopello, pidiendo diálogo y soluciones. Aún no hubo respuesta. Pato Becerra

